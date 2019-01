Gli studenti del Roncalli sul “Treno della memoria”

Dieci ragazzi dell’IIS Roncalli parteciperanno, dal 20 al 24 gennaio, al viaggio della memoria ad Auschwitz, organizzato dalla Regione Toscana

POGGIBONSI. Si è svolta questa mattina alle 11.15 nell’aula magna dell’IIS Roncalli di Poggibonsi la conferenza stampa di presentazione del progetto “Treno della memoria 2019, Razzismi di ieri e di oggi”. Dieci ragazzi dell’IIS Roncalli parteciperanno, dal 20 al 24 gennaio, al viaggio della memoria ad Auschwitz, organizzato dalla Regione Toscana, Museo Deportazione e Resistenza, Forum per i problemi della pace e della guerra, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e Miur. Otto posti sono stati finanziati dalla Regione Toscana, mentre due ragazzi potranno partecipare al viaggio grazie al contributo dello SPI CGIL di Siena, presente alla conferenza con il segretario Franco Capaccioli e con Gabriele Viviani. Erano inoltre presenti alla conferenza il Dirigente Scolastico Gabriele Marini, la professoressa Laura Viti, referente scolastica del progetto, Riccardo Bardotti dell’Istituto Storico della Resistenza, i ragazzi che parteciperanno al viaggio, Marco Favuzzi, Viola Landi, Camilla Marini, Samuele Rubino, Alice Borri, Chiara Capitani, Tommaso Frati, Gabriel Panti, oltre agli studenti aggiunti, Giorgia Cappelletti e Roberto Borghi, e i rappresentanti degli studenti delle classi quinte.

“È importante che la scuola faccia riflettere le studentesse e gli studenti sulle tragiche conseguenze a cui ha portato il razzismo prima e durante la seconda guerra mondiale, ma anche sui razzismi di oggi, in un dialogo continuo tra passato e presente – commenta il Dirigente scolastico Gabriele Marini– Tra tutti i partecipanti al corso tenuto dalla professoressa Viti, abbiamo selezionato i più motivati, che potranno fare un’esperienza importante visitando i luoghi della memoria ad Auschwitz e Birkenau. Preziosa la collaborazione con lo SPI CGIL di Siena che ringraziamo per aver dato l’opportunità di finanziare i viaggi per altri due ragazzi oltre agli otto previsti dalla Regione Toscana”.

“Lo SPI CGIL Provinciale è da sempre convinto assertore della necessità che le giovani generazioni acquisiscano e conservino memoria del passato – commenta Franco Capaccioli di Spi CGIL Siena– ed ha promosso e intende continuare a farlo molte iniziative con l’intento di mantenere saldi e attuali valori quali la democrazia, la solidarietà, il rispetto per gli altri, che purtroppo negli ultimi anni sono andati affievolendosi soprattutto fra le generazioni più giovani, per questo riteniamo essenziale il rapporto di collaborazione con le scuole.”

Il viaggio rappresenta la tappa conclusiva del progetto di sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti all’importanza della memoria storica della Shoah, attraverso un percorso di formazione che non ha escluso esempi di altri genocidi, avvenuti nel ‘900, nonché l’attenzione rivolta a tentativi di revisionismo e negazionismo riguardanti gli eventi relativi al periodo in questione. Oltre alla conoscenza storica e precisa di ciò che è accaduto durante il nazifascismo, il percorso ha avuto l’obiettivo di abituare gli studenti all’analisi e all’interpretazione critica dei fatti contemporanei per riconoscere i semi dell’odio razziale, della negazione dei diritti e delle libertà, che stanno alla base di ogni totalitarismo. Le lezioni sono state tenute dalla professoressa Laura Viti che ha frequentato, nell’estate 2018, una Summer School in preparazione del treno della memoria.

