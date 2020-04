Fase 2: l’appello di Confindustria, dei sindaci e dei presidenti delle Province

La Toscana del Sud chiede la riapertura in sicurezza dei settori strategici

Francesco Pacini, presidente delegazione Grosseto Confindustria Toscana Sud

SIENA. Il sindaco e presidente della Provincia di Grosseto Antonio Vivarelli Colonna, il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, insieme ai presidenti della Provincia di Siena Silvio Franceschelli, al presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini con il presidente di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti insieme ai presidenti delle delegazioni territoriali di Grosseto Francesco Pacini e di Arezzo Fabrizio Bernini hanno congiuntamente firmato un appello rivolto al presidente del Consiglio Conte, al Capo della Task Force Fase 2 Vittorio Colao ed al Presidente della Regione Rossi per chiedere la riapertura urgente delle imprese ad alto valore strategico per l’economia della Toscana del sud.

L’economia della Toscana del sud non può aspettare che si verifichino su tutto il territorio nazionale le condizioni della riapertura, è necessario fare una valutazione di territorio e delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori per la prevenzione del contagio da COVID 19; ci sono interi settori che, se la chiusura si protrarrà fino ai termini del 4 maggio, rischiano di perdere completamente le condizioni economiche ma soprattutto di mercato atte a garantire la continuità aziendale. L’effetto sarebbe l’impossibilità di riaprire per mancanza di ordinativi con ricadute sull’occupazione drammatiche. Nel testo dell’appello sono chiaramente individuati i criteri per individuare le imprese da avviare al processo di riapertura anticipata:

LE IMPRESE CHE POSSONO DIMOSTRARE ORDINATIVI DA ESEGUIRE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE CHE ESPORTANO E CHE RISCHIANO PENALI PER MANCATE CONSEGNE E/O LA PERDITA DI CLIENTI SUL MERCATO

LE IMPRESE LA CUI CHIUSURA DETERMINA UN FORTE RISCHIO OCCUPAZIONALE

LE IMPRESE CHE PER OPERARE POSSANO DIMOSTRARE LA POSSIBILITA’ DI REPERIMENTO MATERIE PRIME E/O SERVIZI SENZA AGGRAVARE IN MANIERA SIGNIFICATIVA, IN TERMINI DI MOBILITA’, LE MISURE DI RESTRIZIONE AGLI SPOSTAMENTI PREVISTE DALLE NORMATIVE NAZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

LE IMPRESE CHE PER DIMENSIONI E SETTORE OPERANO IN FILIERE STRATEGICHE PER L’ECONOMIA DEL TERRITORIO

Le imprese che aderiranno alla riapertura anticipata dovranno garantire l’applicazione di protocolli di sicurezza in modo da proteggere al massimo i propri lavoratori; a tal fine deve essere stilato uno specifico accordo aziendale in cui sia previsto un documento dettagliato circa l’applicazione delle procedure di sicurezza, ivi compresa la gestione del rischio in itinere.

I soggetti firmatari chiedono quindi che venga istituito presso le Prefetture delle province un comitato ad hoc con la finalità di autorizzare in maniera specifica le domande di apertura immediata delle aziende che rispettino i criteri di urgenza e sicurezza stabiliti.

Con una voce sola le più alte istituzioni territoriali di Grosseto, Siena, Arezzo e il mondo delle imprese rappresentato da Confindustria vogliono difendere il futuro di un intero territorio che vicino alla salvaguardia della salute pubblica tuteli anche la sopravvivenza del tessuto economico senza il quale tale futuro non è ipotizzabile.

“Il periodo di convivenza con il Virus Covid-19 – afferma Francesco Pacini, presidente della Delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – potrebbe durare del tempo. Per questo motivo la nostra associazione si sta impegnando per costruire un futuro imminente dove le prospettive di sopravvivenza e di sviluppo dell’impresa possano convivere con l’assoluta necessità di sicurezza dei lavoratori. In questo senso è importante la condivisione dell’appello alla riapertura delle attività produttive avvenuto con tutti i sindaci della Toscana del Sud ed il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna”.