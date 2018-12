Ecco l’albero di Natale dei cittini

SIENA. E’ stato un pomeriggio animato dai piccoli delle contrade che si sono riuniti in piazza del Campo per addobbare l’Albero di Natale del Comune. Ad accoglierli l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli. Oltre 200 bambini si sono messi all’opera, in un clima di festa e gioia, per abbellire il particolare albero, con grandi barberi con l’iconografia contradaiola insieme a sfere che rimandano ai Terzi. L’iniziativa, organizzata dal Coordinamento degli addetti dei Gruppi piccoli, ha avuto anche un importante risvolto sociale perché i piccoli hanno riempito, con generi alimentari, tre grandi scatoloni che saranno donati in beneficenza.