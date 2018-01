Concerto dell’Epifania al teatro del Costone

Sul palcoscenico con Cristina Ferri le giovani promesse Veronica Lazzeri e Jacopo Pesiri

SIENA. Con il “Concerto d’Epifania”, in programma al Teatro del Costone alle ore 17,30 del prossimo 6 gennaio, un altro evento di rilievo all’interno del cartellone ​Tutto il Natale di Siena. ​

Il pomeriggio di musica classica, a cura dell’Associazione Rami Musicali e Italian Opera Florence, condurràilpubblico tra le note dei compositori italiani più famosi: Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, con arie tratte da Otello, Traviata, Lombardi, Forza del destino, Bohème, Turandot e Tosca. Sul palcoscenico l’affermato soprano Cristina Ferri, che durante la sua carriera artistica è stata diretta dalle più celebri bacchette, tra queste Alain Lombardi, Steven Mercurio, Roberto Abbado, Marcello Rota, Julian kovatchev, Kazushi Ono. In primavera l’uscita del libro “Sulle ali del canto”​(ediz. Feltrinelli) con un ampio spazio dedicato alla sua carriera. Insieme a lei giovani promesse della lirica: Veronica Lazzeri e Jacopo Pesiri (rispettivamente soprano e tenore).

“L’occasione – come ha detto Ferri – per promuovere e far conoscere i nuovi talenti del bel canto a Siena, una cittàdove la tradizione operistica ha, da sempre, appassionati stimatori>>. Per l’appuntamento senese sarà presente il professor Cesare Orselli, noto musicologo che ha collaborato con la RAI, l’Accademia Musicale Chigiana, Il Maggio Fiorentino, l’Opera di Roma e il Teatro Massino di Palermo, solo per citare alcune delle realtà più importanti a livello nazionale. Il costo del biglietto unico è di 12 euro. La prevendita dei biglietti viene effettuato da Info Point (Piazza del Campo,69–Tel.0577 282384). La biglietteria del teatro del Costone effettuerà la vendita un’ora prima della rappresentazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 329 7843935, oppure ramimusicali@libero.it