Il Baskin Costone in testa alla classifica

PANDA BASKIN ALTOPASCIO – COSTONE BASKIN SIENA: 38-39

Parziali: 6-12, 17-23, 30-30

SYNERGIE COSTONE BASKIN: Ridolfi Giovanni, Abbate Giovanni (8), Aldinucci Cristiana (2), Gonzales Danilo, Dei Jacopo, Giannini Piero (3), Rustici Francesco (1), Ricci Riccardo, Purice Constantin (1), Ridolfi Paolo (1), Bozzi Chiara (9), Tarso Sonia (2), Pintaldi Filippo, Ricci Marco (12). All. Dragone

Punteggi per livello: pivot 1-2: 12 punti; livello 3: 4 punti; livello 4: 1 punto; livello 5: 25 punti.

SIENA. Con un finale mozzafiato, la formazione del Costone Baskin targata Synergie, mantiene l’imbattibilità nel Campionato Toscano, superando a fil di sirena e per un solo punto, i campioni in carica del Panda Baskin Altopascio che hanno dimostrato una maggiore organizzazione di gioco, soprattutto in fase difensiva con i giocatori di livello 3 e 4. La squadra gialloverde ha centrato così il terzo successo consecutivo grazie a un grande carattere e a un pizzico di fortuna che nello Sport, come ricorda il responsabile tecnico Giuseppe Dragone, non guasta mai. I livelli più bassi hanno dato un grande contributo anche se statisticamente meno incisivo rispetto alle precedenti due gare vinte contro Pistoia e Capannori. Di fondamentale importanza l’apporto della componente rosa, reclutata all’ultimo istante grazie alla collaborazione del Costone Femminile; Chiara Bozzi e Sonia Tarso hanno dato un fattivo contributo, contro avversarie di qualità. Il canestro che ha dato la vittoria alla compagine costoniana è stato siglato dal ‘pivot’ Giovanni Abbate a tempo praticamente scaduto.

Comprensibile l’euforia nell’immediato dopo partita che ha coinvolto tutta la comitiva senese. Una giornata oltremodo positiva per tutto il gruppo che ha seguito la squadra anche con i giocatori non convocati, nel concentramento di Ponte Buggianese.