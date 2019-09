A Contignano 400 persone si preparano ad un rave party

Pattuglie dei Carabinieri monitorano la situazione

MONTALCINO. Nella frazione di Contignano in una località detta La Draga è in fase di preparazione un Rave Party per la quale il personale della Compagnia e della Stazione Carabinieri stanno effettuando un monitoraggio. I Carabinieri hanno rilevato la presenza di circa 400 persone su un terreno privato e rintracciato la proprietaria, che si sta recando un caserma per formalizzare una denuncia querela per invasione di terreni e danneggiamento

La zona è monitorata in atto da diverse pattuglie dell’Arma ed il Comandante della Compagnia di Montalcino è sul posto. Ci sono molti svizzeri, francesi e tedeschi e sono già state identificate oltre 60 persone.