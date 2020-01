Vittorie in trasferta per Under 16 e Under 14

I risultati delle giovanili del Siena

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Sconfitta in casa per l’Under 17 di mister Gill Voria contro il Rimini con il risultato di 1-2, in gol per i bianconeri Barontini. Il tabellino.

Robur Siena: Filippis, Tiberi, Mezzasoma (7’ st Larosa), Barontini P., Cipriani (1’ st Morosi), Barontini M.,Malafronte (16’ st Ademi), Danielli (16’ st Sinani), Hodza (1’ st Tozzato) (7’ st Sarno), Perrella, Clemente. A disp: Boraschi. All. Voria

Rimini: Mancini (15’ pt Lazzarini), Pavani, Mengucci, Travagliati, Bartolucci, Sardaro (13’ st Pascucci), Bottini, Aprsa, Sacchetti (29’ st Fabbri), Guidi (29’ st Michelucci), Accursi. A disp: Tiraferri, Drammis, Di Gregorio, Da Cotus. All.Vanni

Arbitro: Bordo di Grosseto (assistenti: Scartoni e Bertocci di Arezzo)

Marcatori: Barontini M. al 41’ pt (rig), Aprsa al 27’ pt, Bottini al 5’ st

Ammoniti: Cipriani, Hodza, Ademi, Barontini M., Sacchetti, Travagliati, Aprsa, Pascucci

Vittoria in trasferta per i ragazzi dell’Under 16 di mister Alessandro Signorini contro la Cavese per 2-4, in gol per i bianconeri Bifini, Bonechi, Galli e Iasparrone. Il tabellino.

Cavese: Somma A, Velotti (int. Maffei), Cafariello, Lamontagna (int. Colonna), Anzano (57’ st Sessa), Somma P., Terriuolo (int. Milione), Soldietro, Cuomo, D’Amore (64’ st Scognamiglio), Falco (69’st Bosfa). A disp: Castiello, Brignola, Russo. All. Pianese

Robur Siena: Viti, Casini C, Moruzzi, Barbera, Veronesi, Ionescu, Casini V. (60’ st Hagbe), Dema, Bifini (70’ st Ricciotti), Bonechi (70’ st De Angelis), Galli (60’ st Iasparrone). A disp: Sonnini, Vario. All. Signorini

Arbitro: Perna di Torre Del Greco

Marcatori: Anzano 1’ st, Maffei 85’ st, Bifini 2’ pt, Bonechi 33’ pt, Galli 40’ pt, Iasparrone 65’ st

Ammoniti: Soldietro, Casini V., Dema

Espulso: Bosfa 72’ st

Sconfitta in casa 0-2 per l’Under 15 di mister Gianni Maestrini contro il Rimini. Il tabellino.

Robur Siena: Nadalin, Seri (66’ st De Carlo), Batoni, Tatini (69’ st Fineschi), Pugliese (69’ st Volentieri), Cataldo (36’ pt Pasqualetti), Badii (46’ st Amadii), Pecci (36’ pt Hilla), De Dominicis, Cattich (66’ st Rinaldi), Teodorani. A disp: Pignattai, Pianigiani. All. Maestrini

Rimini: Porcellini, Gabriele (63’ st Lonardo), Cicconetti, Gianfrini, Caverzan (44’ pt Lilla), Nastase, Zangoli, Faeti (63’ st Morelli), Michelucci (44’ pt Pompili), Alvisi, Gerboni (25’ pt Di Pollina). A disp: Campedelli, Zamaghi. All. D’Agostino

Arbitro: Kondi di Arezzo

Marcatori: Zangoli 11’ pt, Gerboni 23’ pt

Ammoniti: Tatini, Pompili

Vittoria in trasferta 2-3 per i ragazzi dell’Under 14 di mister Leonardo Pericoli contro i pari età del Pontedera B; in gol per i bianconeri Bonechi, Suplja, Guadagnoli. Il tabellino.

Pontedera B: Ghilardi, Macelloni (72’ st Kapllani), Fokoi, Gueye, Grieco, Freschi, Pagni (55’ st Argeri), Rosini (65’ st Kurti), Vitali (45’ st Gonzalez), Oni, Pozzobon. A disp: Elefante, Neri. All. Labardi

Robur Siena: De Lucia, Cipollini (35’ pt Calabró), Bruni (35’ pt Repola), Peruzzi (35’ pt Pescucci), Cruciani (45’ st Suplja), Bonechi, Mannucci, Bove (35’ pt Tanganelli), Malcangio, Biliotti (45’ pt Bonadonna), Senni (45’ pt Guadagnoli). A disp: Meletti, Parri. All. Pericoli

Arbitro: Albano di Pontedera

Marcatori: Grieco 10’ pt, Onu 67’ st rig., Bonechi 35’ pt rig., Suplja 62’ st, Guadagnoli 65’ st

Ammoniti: Rosini, Bonechi, Calabró