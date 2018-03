Vassallo-gol e la Robur continua a volare

Mognani: "Sono contentissimo, al di là del risultato"

L'esultanza di Vassallo (foto dal sito della Robur)

ROBUR SIENA-VITERBESE CASTRENSE 1-0

ROBUR SIENA: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi, Gerli, Vassallo (22’st Damian), Guberti (46’st Panariello), Santini (46’st Neglia), Marotta. All. Mignani. A disp. Crisanto, Dossena, Emmausso, Guerri, Mahrous, Cruciani, Cleur, Solini, Brumat.

VITERBESE CASTRENSE: Iannarilli, Peverelli, Celiento, Rinaldi, De Sousa (20’st Cenciarelli), Vandeputte (8’st Bismark), Sini, Baldassin, Jefferson, Calderini, Di Paolantonio (42’st Mendez). All. Sottili. A disp. Pini, Micheli, Mbaye, Zenuni, Sanè, Pandolfi, Atanasov, Benedetti, Mosti.

Arbitro: Pierantonio Perotti (Legnano). Assistenti: Daniele Marchi (Bologna) e Alessio Saccenti (Modena)

Marcatori: 16’pt Vassallo

Ammoniti: Rinaldi, Sbraga, Vassallo

Note: Note: 1859 abbonati, 1155 paganti (170 ospiti), 10470 euro incasso paganti (23878 euro compresa quota abbonati)

SIENA. Michele Mignani ha commentato così la vittoria contro la Viterbese Castrense: «Abbiamo fatto una bella partita sotto tutti gli aspetti, affrontavamo una squadra forte che è venuta a Siena per provare a fare risultato, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto bene, nel primo tempo abbiamo trovato il gol con una bellissima ripartenza di Vassallo poi abbiamo sofferto qualche minuto, mentre nel secondo tempo abbiamo gestito bene la palla, siamo migliorati tanto sotto l’aspetto della personalità, sono contentissimo al di là del risultato e devono far riflettere i due minuti di Neglia, soffre perchè sta giocando poco ma quando entra gioca alla morte, sono i segnali più belli per un allenatore».

Questo invece il commento di Stefano Guberti: «Gli applausi al momento dell’uscita? Fanno piacere, soprattutto perchè siamo riusciti a portare a casa un risultato importantissimo. Ci possiamo nascondere un po’, pero’ è vero, è una vittoria molto importante contro una squadra che era vicino a noi in classifica: l’abbiamo allontanata, abbiamo guadagnato due punti sul Pisa e abbiamo tenuto il passo del Livorno, dobbiamo continuare così e poi vedremo a maggio dove saremo».

Infine le parole del man of the match, Francesco Vassallo: «Ho pensato a piazzarla, ho visto che c’era spazio e per fortuna non ha cambiato idea, non ho pensato a scartare il portiere, in quelle situazioni devi essere lucido. La Viterbese non è lì in classifica per caso, secondo me sono venuti qua rischiando, perchè alla fine erano schierati con il 4-2-4, sappiamo quanto è importante arrivare secondi. Abbiamo rischiato poco, non ricordo azioni loro pericolose, solo tiri da lontano che non hanno impensierito Pasquale».