Udoh: “A Gozzano per conquistare i tre punti”

L'attaccante della Pianese presenta l'anticipo del 26° turno di serie C

PIANCASTAGNAIO. L’attaccante amiatino King Udoh presenta la sfida di domani tra Gozzano e Pianese. “Domenica scorsa contro la Pro Patria abbiamo disputato una buona partita e avremmo meritato sicuramente di più del pareggio – dice il 22enne ex Viareggio – Siamo stati sfortunati in alcune circostanze, magari ci sono state delle decisioni arbitrali che non ci hanno aiutato, però guardiamo avanti fiduciosi. La partita di sabato contro il Gozzano è molto importante, l’unica cosa che conta è conquistare i tre punti, di sicuro scenderemo in campo per riuscirci. Stiamo lavorando tanto in vista di questo appuntamento, siamo consapevoli della nostra forza e che è una gara importante”. “A livello personale sto cercando di dare il meglio di me – continua Udoh – cerco di allenarmi ogni giorno con il massimo impegno e sono contento dei miei cinque gol, manca ancora tanto alla fine del campionato e spero di poter realizzare altre reti per portare la Pianese alla salvezza: spero di arrivare in doppia cifra. Da qui fino ad aprile saranno tutte finali, lavoriamo sempre per arrivare a ogni impegno al massimo e cercare sempre di portare a casa punti preziosi per il nostro obiettivo”.

I convocati. Di seguito la lista dei calciatori convocati dal tecnico bianconero Marco Masi per la partita di campionato in programma sabato 15 febbraio alle 15 allo stadio “Alfredo d’Albertas” di Gozzano, contro il Gozzano. Portieri: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo. Difensori: Cason Stefano, Dierna Emilio, El Kaouakibi Hamza, Gagliardi Francesco, Pedrelli Daniele, Seminara Davide, Vavassori Gabriele. Centrocampisti: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Regoli Paolo, Simeoni Luca. Attaccanti: Latte Lath Emmanuel, Manicone Carlo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King. Indisponibili Simone Ambrogio, Lorenzo Polvani, Antonio Romano e Gabriele Zagaria.