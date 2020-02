Tre vittorie e un pareggio per i giovani bianconeri

Fine settimana ricco di soddisfazioni con tutte le squadre imbattute

"Foto tratte dal sito della Robur"

SIENA. Tre successi e un pareggio. È il bilancio delle squadre giovanili della Robur Siena che sono scese in campo ieri, a cui va aggiunto il 3-3 della Berretti che ha giocato sabato sul campo del Rieti.

Vittoria in casa 1-0 contro il Ravenna per l’Under 17 di mister Gill Voria, in gol per i bianconeri Clemente. Il tabellino.

Robur Siena: Boraschi, Mezzasoma, Barontini P. (36’st Cipriani), Tiberi, Barontini M. (40’st Danielli), Sisinni, Sarno (1’st Morosi), Scali (46’st Malafronte), Hodza (36’st Sinani), Perrella, Clemente (1’st Ademi). A disp. Viti, Larosa. All. Voria

Ravenna: Antonini, Battistini, Guerra, Baccarini, Castelli, De Ioris, Santomauro (33’st Bucci), Vultaggio, Mascanzoni, Prati, Del Fiore (14’st Lamia). A disp. Filipponi, Zizzani, Farnedi, Coppari, Laghi, Shepetja, Ghirardini. All. Taeggio

Arbitro: Povye di Sez Valdarn

Marcatore: Clemente 11’st

Ammoniti: Hodza, Sisinni, De Ioris

Vittoria per 2-0 in casa contro il Rimini per i ragazzi dell’Under 16 di mister Alessandro Signorini, in gol per i bianconeri Bifini e Hagbe. Il tabellino.

Robur Siena: Filippis, Casini C., Sonnini (55’st Moruzzi), Barbera (76’st Vario), Veronesi, Ionescu, Casini V. (68’st Hagbe), Dema (76’st Salvadori), Bifini (68’st Ricciotti), Bonechi (55’st Pomi), Galli (55’st Iasparrone). A disp. Nadalin. De Angelis. All. Signorini

Rimini: Piscaglia, Drammis (47’st D’Orsi), Tommasini, Rusmani, Bracci, Casadei (int. Marinucci), Pontellini (47’st Bedetti), Fabbri F., Giunch, Barbatosta, Fabbri L (62’st Pozzi). A disp. Campedelli, Del Monaco. All. Bonesso

Arbitro: Porro di Arezzo

Marcatori: Bifini 38’pt, Hagbe 76’st

Ammoniti: Veronesi, Galli, Hagbe, Pontellini

Vittoria in casa contro il Ravenna per i ragazzi dell’Under 15 di mister Gianni Maestrini, in gol per i bianconeri De Dominicis e Badii. Il tabellino.

Robur Siena: Pignattai, Forconi, Batoni, Tatini, Pugliese (60’st Fineschi), Seri (47’st Hilla), Badii (56’st Volentieri), Pasqualetti (47’st Amadii), De Dominicis, Cattich, Teodorani (56’st Pecci). A disp. Cataldo, De Carlo, Rinaldi. All. Maestrini

Ravenna: Billi, Carrozzo (40’pt Scicchitano), Fomete (60’st Ravaglia), Siboni, Padoah (40’pt Minguzzi), Casadei, Passanisi (47’st Pizzardi), Correnti, Vinci (60’st Campana), Calandrini, Guidi (60’st Leone. A disp. Fenati, Tampieri. All. Casadio

Arbitro: Tagliavia di Arezzo

Marcatori: De Dominicis, Badii

Ammoniti: Amadii

Pareggio in trasferta 0-0 contro la Pistoiese per l’Under 14 di mister Leonardo Pericoli. Il tabellino:

Pistoiese: Lo Piano, Mazzi, Capacci, Sanzone, Becagli, Baroumi, Di Lorenzo, Delzotto (65’st Roselli), Mirzac (50’st Sabatini), Carlucci (68’st Cialdi), Becagli (40’pt Banchini). A disp. Avella, Bellandi, Campagni. All. Guasti

Robur Siena: De Lucia, Pescucci, Radice (45’st Bruni), Calabró, Cruciani (35’pt Biliotti), Bonechi (65’st Cipollini), Tanganelli (45’st Guadagnoli), Mannucci, Senni (65’st Bonadonna), Suplja, Malcangio (50’st Parri). A disp. Simonetti, Peruzzi, Bove. All. Pericoli

Arbitro: Marchetti di Pistoia

Ammoniti: Di Lorenzo