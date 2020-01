Tra Siena e Lecco è pari di rigore

Dal dischetto a segno Arrigoni e Strambelli

"Foto presa dal sito della Robur"

Robur Siena-Lecco 1-1

Robur Siena: Confente; Lombardo, Buschiazzo, D’Ambrosio, Migliorelli (1’st Panizzi); Vassallo (21’st Icardi), Gerli (34’st Da Silva), Arrigoni; Serrotti (6’st Campagnacci); Guidone, D’Auria (34’st Ortolini). A disp. Ferrari, Marcocci, Guberti, Romangoli, Oukhadda, Andreoli, Argento. All. Dal Canto

Lecco: Livieri, Milillo, Giudici (38’st Lisai), Fall (34’st Maffei), Strambelli (38’st Merli), Malgrati, Carissoni, Bastrini, Negro (20’st Procopio), Bolzoni, Bobb. All. D’Agostino. A disp. Safarikas, Forte, Pastore.

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona). Assistenti: Giacomo Pompei Poentini (Pesaro) e Simone Teodori (Fermo)

Marcatori: 24’st Arrigoni (rig.), 30’st Strambelli (rig.)

Note: 1971 abbonati, 458 paganti (90 ospiti), 16268 euro incasso (compresa quota abbonati)

Ammoniti: Bolzoni, Bastrini

Espulso: Bastrini

SIENA. La Robur Siena non riesce a bissare il successo di Olbia e pareggia 1-1 con il Lecco. Al 4′ occasione per gli ospiti, ma Confente alza sopra la traversa la girata di Bastrini. Al 13′ Robur pericolosa per la prima volta con il tiro di D’Auria che termina di poco a lato. Al 20′ ancora il fantasista bianconero prova la conclusione, ma trova la respinta di Carissoni. Al 35′ gol annullato ai padroni di casa per posizione irregolare di Guidone su cross di Lombardo. Al 38′ ancora Lecco pericoloso, ma la difesa del Siena si salva.

Il secondo tempo si apre con un’altra azione pericolosa degli ospiti: questa volta Confente devia in angolo il colpo di testa di Fall. Al 8′ Negro fallisce una clamorosa occasione su invito dell’ex Bolzoni. Al 15′ ancora ospiti a un passo dal gol con Negro e Bolzoni che sbattono su Confente. Nell’azione successiva il Lecco rimane in dieci: Bastrini prende la seconda ammonizione per un fallo su D’Auria. Al 24′ il Siena passa in vantaggio: l’arbitro assegna il rigore per il fallo di Bobb su Arrigoni. Dal dischetto lo stesso centrocampista porta avanti i bianconeri. Al 30′ il Lecco pareggia, sempre su rigore, con Strambelli.