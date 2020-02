Tra Siena e Albinoleffe pari a suon di euro gol

D'Auria risponde a Sibilli: la Robur ci prova ma è solo 1-1

Robur Siena-Albinoleffe 1-1

Robur Siena (4-3-2-1): Confente; Lombardo (16′ st Oukhadda), D’Ambrosio, Panizzi, Migliorelli; Icardi (1′ st Campagnacci, 26′ st Boateng), Arrigoni (16′ st Gerli), Vassallo; D’Auria, Cesarini; Guidone. A disp. Saloni, Sparacello, Romei, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Bovo, Argento. All. Dal Canto

Albinoleffe (3-5-2): Abagnale; Canestrelli, Mondonico, Riva; Gusu, Gelli, Genevier, Gonzi, Petrungaro; Sibilli (33′ st Nichetti), Ravasio (21′ st Galeandro). A disp. Savini, Pagno, Quaini, Cori, Sokhna, Bertani, Berbenni. All. Zaffaroni

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore (assistenti Pintaudi di Pesaro e Ricciardi di Ancona)

Marcatori: 19′ pt Sibilli; 10′ st D’Auria

Ammoniti: Riva, Mondonico, Gelli, Cesarini, Nichetti, Migliorelli

Recupero: 1′ e 4′

Spettatori: 1971 abbonati, 386 paganti (21 ospiti), 15345 euro incasso (compresa quota abbonati)

di Francesco Giustiniani

SIENA. La Robur Siena crea le migliori occasioni da rete della partita, ma non va oltre l’1-1 contro l’Albinoleffe che segna nell’unica occasione costruita in 95 minuti. Questa volta il pareggio va stretto ai bianconeri, che avrebbero meritato i tre punti.

Dal Canto torna alla difesa a quattro con Lombardo e Migliorelli sugli esterni e D’Ambrosio e Panizzi al centro; in avanti si rivede D’Auria dal primo minuto.

L’avvio è dei bianconeri che guadagnano due angoli consecutivi. Al 6′ Cesarini manda fuori di testa un cross da sinistra di Migliorelli. Cinque minuti dopo Icardi calcia sul portiere, poi al 14′ Cesarini impegna Abagnale con tiro a giro dal limite. Al 19′ gli ospiti passano in vantaggio alla prima occasione: Sibilli manda la palla all’incrocio dei pali su cross di Gelli. Il Siena reagisce quattro minuti dopo con D’Auria, ma la mira è sbagliata. Al 25′ e al 27′ ci prova Guidone prima di sinistro e dopo di testa, ma non crea particolari problemi ad Abagnale. Al 28′ l’Albinoleffe si riaffaccia dalle parti di Confente, ma la conclusione di Gelli è alta. L’ultima occasione del primo tempo per la Robur arriva al 46′ con il tiro di D’Auria deviato in angolo dal portiere lombardo.

La ripresa si apre con una novità nel Siena: Campagnacci al posto di Icardi. Il nuovo entrato si posiziona a sinistra nel 4-4-2 disegnato da Dal Canto. Il numero undici bianconero mette lo zampino in tutte le azioni pericolose: all’ottavo crossa per Guidone che di testa colpisce il palo. Due minuti dopo la Robur acciuffa il pareggio con un euro gol di D’Auria: cross da sinistra di Campagnacci, sul lato opposto dell’area di rigore si coordina il numero 20 bianconero che calcia al volo di destro con la palla che tocca il palo e si insacca alle spalle di Abagnale. Al 16′ doppio cambio per Dal Canto: fuori Lombardo e Arrigoni per Oukhadda e Gerli. Al 20′ Campagnacci impegna il portiere dell’Albinoleffe con un tiro da fuori, poi al 26′ deve lasciare il posto a Boateng per un problema muscolare. Il Siena, nel giro di due minuti, si rende pericoloso con Cesarini e Panizzi. Prova a cambiare qualcosa anche Zaffaroni, ma con i nuovi entrati la musica non cambia, è sempre la Robur ad avere le occasioni migliori. Al 38′ D’Auria prova un altro colpo ad effetto, ma questa volta il suo destro esce di un soffio. Al 44′ Vassallo serve Guidone che sfiora la traversa con un destro secco da fuori area.