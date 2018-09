Totaro (FdI): “Caos serie B e C: intervenga Giorgetti”

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha deciso di pubblicare le decisioni solo luned

SIENA. Il senatore Achille Totaro di Fratelli d’Italia interviene sul caos dei campionati di calcio di serie C e B, dopo l’ennesimo rinvio attuato in data odierna. Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha infatti deciso di pubblicare le decisioni prese “solo lunedì, dopo che le squadre ricorrenti abbiano inziato a giocare in serie C”. “Questa decisione potrebbe avere risvolti di carattere procedurale e legale, tenuto conto dei ricorsi e controricorsi presentati”, dice il senatore Totaro.

“Credo dunque che le squadre ricorrenti dovrebbero essere esonerate dal giocare le loro prime partite in serie C, per decidere sulla vicenda solo dopo aver preso cognizione delle risultanze del Tribunale Federale. Chiedo dunque un intervento immediato del Ministro Giorgetti affinchè la situazione venga sbloccata in questo senso”, concludeTotaro.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Lorenzo Rosso, coordinatore di Siena di Fratelli d’Italia che segue da vicino l’evolversi della situazione. “Siena ed i suoi tifosi meritano rispetto e chiedono di sapere subito in che campionato giocherà la Robur. Bene fa chi chiede l’intervento immediato – anche nella giornata di domani – del Ministro dello Sport per tutelare anche i risvolti legali che potrebbero dipendere dall’aver giocato nel Campionato di Serie C.