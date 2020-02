Tessera del tifoso: Robur disposta a pagare la metà

Chiude per ristrutturazione la gradinata “Paolo De Luca”

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. In virtù della decisione del Gos per la partita Arezzo-Robur Siena, in programma mercoledì 26 febbraio alle 20,45, di rendere indispensabile il possesso della fidelity card (tessera del tifoso) per acquistare il biglietto, la Robur Siena informa i tifosi bianconeri che si rende disponibile a partecipare al 50% della spesa della stessa tessera, che ha il costo di 10 euro. La fidelity card può essere emessa nella sede della società, in via Banchi di Sopra 72 al secondo piano, nelle giornate di lunedì e martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Lavori allo stadio. La società informa che il comune di Siena, a partire dalla prossima settimana, inizierà degli interventi superficiali sulla gradinata “Paolo De Luca”. In particolare saranno tolte alcune sedute ed effettuato un intervento di manutenzione della superficie dei gradini. Il settore sarà chiuso al pubblico e, a partire dalla partita casalinga contro la Pergolettese di domenica 1 marzo. Provvisoriamente i tifosi abbonati nel settore interessato potranno assistere alle partite della Robur Siena dal settore Curva Robur “Lorenzo Guasparri”.