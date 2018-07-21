Sorteggio Coppa Italia: la Robur in campo il 29 luglio

Affronterà al Rastrello la Sicula Leonzio
SIENA. Il primo turno di Coppa Italia mette di fronte Robur Siena e Sicula Leonzio. Si gioca al Rastrello il 29 luglio. Di seguito gli altri incontri.
PRIMO TURNO COPPA ITALIA 2018-19
VITERBESE CASTRENSE-RENDE
SAMBENEDETTESE-UNIONE SANREMO
TERNANA-PONTEDERA
CATANIA-COMO
JUVE STABIA-PISTOIESE
PISA-TRIESTINA
MONOPOLI-PIACENZA
CARRARESE-IMOLESE
TRAPANI-CAMPODARSEGO
SUDTIROL-ALBALONGA
FERALPISALO’-VIRTUS FRANCAVILLA
ROBUR SIENA-SICULA LEONZIO
RENATE-REZZATO
MONZA-MATELICA
CASERTANA-AZ PICERNO
ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO
ALBINOLEFFE-PORDENONE
L.R VICENZA-CHIERI