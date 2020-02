Sono 24 i convocati della Robur

Ferrari out per una distorsione al ginocchio. Indisponibili anche Baroni e Guberti

SIENA. Al termine della seduta di rifinitura che si è svolta questa mattina all’Acquacalda, mister Alessandro Dal Canto ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani con il Monza. Di seguito l’elenco. Portieri: Confente, Marcocci, Petrucci. Difensori: Buschiazzo, D’Ambrosio, Lombardo, Migliorelli, Oukhadda, Panizzi, Romagnoli, Romei. Centrocampisti: Andreoli, Arrigoni, Bovo, Da Silva, Gerli, Icardi, Vassallo. Attaccanti: Boateng, Campagnacci, Cesarini, D’Auria, Guidone, Sparacello. Indisponibili oltre a Baroni e Guberti, anche Ferrari, per una distorsione al ginocchio destro che sarà valutata nei prossimi giorni.

Striscioni allo stadio. Cambia l’orario per l’apposizione degli striscioni per la sfida di domani tra Robur Siena e Monza. La fascia oraria in cui sarà possibile apporre gli striscioni sarà dalle 14 alle 14,45.