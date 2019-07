Simone Bentivoglio nuovo acquisto bianconero

SIENA. 105 presenze e 5 gol in serie A, 226 presenze e 13 reti in serie B, 26 presenze e 2 reti in serie C. Simone Bentivoglio è un nuovo giocatore della Robur: classe 1985, cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha vestito le maglie Mantova, Modena, Chievo, Bari, Sampdoria, Padova e Brescia. Nelle ultime tre stagioni ha militato nelle fila del Venezia, con 83 presenze e 7 reti all’attivo.

Simone ha effettuato questa mattina le visite mediche, ha firmato il contratto fino al 30 giugno del 2020 nella sede in via Banchi Sopra e ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Cascia.