Ancora allenamento differenziato per Baroni, Cesarini e Serrotti

SIENA. Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista del match di domenica prossima in casa della Pro Patria. Nella seduta pomeridiana di oggi hanno proseguito con il lavoro differenziato Baroni, Cesarini e Serrotti, mentre è rientrato regolarmente in gruppo Vassallo. Domani la squadra si allenerà alle 14,30 all’Acquacalda.