Sconfitta beffa per la Robur Women

Rinascita Doccia supera 2-1 le ragazze bianconere

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. È stata una partita sfortunata la prima uscita casalinga del 2020 per la Robur Siena Women nella seconda giornata di ritorno di coppa Toscana, con la porta quasi stregata e un risultato, 1-2 per il Rinascita Doccia, veramente amaro. La gara è stata dominata per larghi tratti dalle bianconere, tradite però dalla poca vena realizzativa delle attaccanti e punite nelle uniche occasioni concesse. La Robur parte fortissimo e alla mezz’ora del primo tempo ha già creato almeno cinque nitide palle gol, ma sia Presentini che Bruci non riescono a trovare il vantaggio. E così al primo tiro in porta il Doccia passa in vantaggio: rimpallo sulla trequarti campo che favorisce la numero 10 Metti, che poi con un pregevole pallonetto sorprende Paradisi in uscita. Nonostante lo svantaggio la Robur continua ad attaccare ma i tentativi di capitan Bruci vengono sempre ben neutralizzati dalla numero uno ospite. Poco prima della fine del primo tempo il Doccia trova addirittura il gol del raddoppio, nuovamente con Metti, freddissima davanti al portiere. Proprio allo scadere la Robur troverebbe anche il gol per accorciare le distanze, con Bruci imbeccata perfettamente da una magia di Tordini, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Si va dunque negli spogliatoi con un clamoroso 0-2. Nella ripresa il copione non cambia, con le ragazze bianconere a fare la partita e creare occasioni, e le ospiti a difendersi ordinatamente provando a ripartire. La neo entrata Vittoria Tistoni, all’esordio in prima squadra assieme alla sorella Marta, direttamente dall’under15, impegna il portiere Lauro con una bella conclusione. La Robur è anche sfortunata, come dimostra la traversa colpita da Tordini con uno splendido destro dalla distanza a portiere ormai battuto. A 10minuti dal termine ecco il gol della speranza: cross tagliato di Agresti e palla intercettata con un braccio a centro area, con il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Tordini, e la sua perfetta esecuzione si insacca alle spalle dell’estremo difensore. Il gol porta entusiasmo e le padroni di casa provano in tutti i modi a pareggiare la partita. L’ultima occasione capita sui piedi di Toppi, che dopo essersi liberata bene in area non riesce però ad angolare sufficientemente la conclusione e tira centralmente. Il triplice fischio arriva sulla punizione a tempo scaduto di Tordini che sibila alla destra del palo, sancendo così la sconfitta per le ragazze bianconere. Un risultato negativo e sfortunato, soprattutto per la prestazione offerta dalla Robur, che esce comunque tra gli applausi del Comunale di Quercegrossa. Questo è anche il pensiero delle gemelle Tistoni, intervistate a fine gara: “E’ stata una partita sfortunata, che ci ha visto uscire dal campo con un risultato negativo nonostante una bella prestazione. Siamo comunque molto contente per l’esordio in prima squadra e ci faremo trovare pronte anche nelle prossime occasioni”.

La Robur tornerà in campo domenica 9 febbraio, con la ripresa del campionato, per la prima gara del girone di ritorno, quando sarà ospite del Carli Salviano.