Sbrissa: “La Robur deve rifarsi subito con l’Olbia”

Il centrocampista bianconero: "Non siamo abituati a prendere tanti gol..."

SIENA. Il centrocampista bianconero Giovanni Sbrissa ha presentato in conferenza stampa la partita di domani con l’Olbia: «Lunedì abbiamo rivisto il video della partita con il mister, abbiamo analizzato gli errori che abbiamo fatto. Non siamo abituati a perdere e a prendere tanti gol, è emersa soprattutto la voglia di rifarsi subito domani con l’Olbia, e anche in allenamento abbiamo cercato di dare di più per farsi trovare pronti, vogliamo fare punti e rilanciarci nelle prime posizioni. Domani è una partita importante, vogliamo dimostrare a chi ci guarda e a noi stessi che siamo una squadra forte, come abbiamo dimostrato quasi sempre in questo campionato. Siamo una squadra forte e quando incontriamo le dirette concorrenti non abbiamo paura ed imponiamo il nostro gioco: questa settimana ho visto una squadra che vuole rifarsi subito e dimenticare la partita con l’Arzachena, vincendo, mettendo tre punti in classifica e rilanciandosi. Siamo sicuri di noi stessi, domani faremo una grande prestazione. Fisicamente sto benissimo, mi reputo sempre pronto a giocare: ultimamente sto giocando meno e ho avuto meno continuità, pero’ sono consapevole che posso dare una mano alla squadra e ho fiducia nei miei compagni, ci sono tante partite da fare e sono pronto».

Michele Mignani ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani con l’Olbia. Di seguito l’elenco: Aramu, Arrigoni, Bulevardi, Cesarini, Cianci, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, Esposito, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Gorini, Guberti, Imperiale, Melgrati, Pedrelli, Romagnoli, Rossi, Sbrissa, Varga, Vassallo, Zanon.