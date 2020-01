Santoro arbitrerà Carrarese-Siena

I bianconeri sono già tornati in campo

SIENA. Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina ad arbitrare la sfida tra Carrarese e Robur Siena, in programma domenica alle 17,30 allo stadio dei Marmi di Carrara. Gli assistenti saranno Davide Moro della sezione di Schio e Alberto Zampese della sezione di Bassano del Grappa.

Già ripresa la preparazione. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus U23, è ripresa questa mattina all’Acquacalda la preparazione della Robur Siena in vista della sfida di domenica 19 gennaio in casa della Carrarese. Seduta in piscina per i giocatori impiegati ieri dal primo minuto, lavoro tecnico-tattico per il resto della rosa. Questo il programma degli allenamenti della settimana: mercoledì ore 14, 30; giovedì ore 15 partitella con la Berretti; venerdì ore 14,30; sabato ore 10,30.