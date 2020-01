Robur Women, prima gioia per le Under 12

L'Under 15 pareggia a Rignano, la prima squadra prepara la coppa

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Iniziato il 2020 è tempo di rimettersi al lavoro per le ragazze della Robur Siena Women. La prima squadra deve ancora scendere in campo nell’anno nuovo, il settore giovanile, invece, ha già regalato le prime gioie. Nella partita di domenica 12 gennaio, sul campo della Vigor Rignano, le ragazze dell’Under 15 guidate da mister Floriano Stricchi, hanno conquistato un ottimo pareggio per 1-1, al termine di una gara che ha certificato tutti i progressi fatti da questo incredibile gruppo. Per le bianconere a segno Nina Elia al termine di una bella azione corale.

Inizia ancora meglio l’anno delle Under 12 che hanno conquistato la prima vittoria nel campionato pulcini a 7 contro i maschietti del Luigi Meroni. Una prima volta storica per la squadra guidata dalla coppia Pecchia-Manciarancina, che ha vinto per 3-2 (reti di Maura e Meini, doppietta) al termine di una partita spettacolare.

Come detto invece la prima squadra si sta ancora preparando al primo incontro ufficiale del nuovo anno, che avrà luogo domenica 19 gennaio sul campo della Vigor, per la quinta giornata di Coppa Toscana. Coppa che caratterizzerà tutto il mese di gennaio delle bianconere, con anche le prime due giornate di ritorno. Il campionato riprenderà invece il 9 febbraio, con la prima gara del girone di ritorno che vedrà le ragazze ospitare il Carli Salviano.