Robur Siena: pareggio beffa al 95′

Bianconeri raggiunti dalla Pistoiese su calcio di rigore: 1-1

"Foto tratta dal sito della Robur"

Pistoiese-Siena 1-1

Pistoiese: Pisseri, Cerretelli (21’st Spinozzi), Dametto, Valiani (29’st Stijepovic), Gucci (29’st Cappelluzzo), Camilleri, Favale (37’st Llamas), Tempesti (21’st Falcone), Vitiello, Capellini, Ferrarini. A disp. Salvalaggio, Leggiero, Mazzarani, Ciccone, Spadoni, Bortoletti, Cappellini. All. Pancaro

Robur Siena: Confente, Migliorelli, Arrigoni (48’st Da Silva), D’Ambrosio, Cesarini (14’st Boateng), Romagnoli, Gerli, Oukhadda, Panizzi, Guidone (42’st Sparacello), Bovo (14’st Icardi). A disp. Saloni, Campagnacci, Romei, Ceesay, D’Auria, Andreoli, Buschiazzo, Lombardo. All. Dal Canto

Arbitro: Paride Tremolada (Monza). Assistenti: Domenico Fontemurato (Roma 2) e Marco Trinchieri (Milano).

Marcatori: 31’st Dametto (autogol), 50’st Falcone (rig.)

Ammoniti: Vitiello, Migliorelli, Ferrarini, D’Ambrosio

Espulsi: Vitiello, Pancaro

PISTOIA. Pareggio beffa per la Robur Siena, che si fa raggiungere al 95′ dalla Pistoiese rimasta in dieci uomini. Le emozioni sono concentrate nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo con poche azioni degne di nota. I bianconeri passano in vantaggio al 31′ del secondo tempo con Dametto che infila nella propria rete un cross di Boateng. I padroni di casa trovano l’1-1 al quinto minuto di recupero con il rigore di Falcone, concesso dall’arbitro Tremolada per una trattenuta di D’Ambrosio su Cappelluzzo.