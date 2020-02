Robur: si fermano Boateng e Campagnacci

Problemi muscolari per i due attaccanti che dovranno star fuori tre settimane

SIENA. Stop per due calciatori della Robur Siena. Alessio Campagnacci ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, mentre Kingsley Boateng (nella foto) ha riportato una lesione di primo grado al tensore della fascia lata della coscia sinistra. Per entrambi i tempi di recupero stimati sono in 2-3 settimane. La Lega Pro ha rinviato le partite della nona e della decima giornata di campionato per l’emergenza Coronavirus. I bianconeri oggi hanno sostenuto una seduta tecnico-tattica agli ordini di mister Alessandro Dal Canto all’Acquacalda. Domani la squadra tornerà a lavorare alle 15 sempre all’Acquacalda.