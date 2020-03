La partita si giocherà sabato a porte chiuse

SIENA. Proseguono gli allenamenti della Robur Siena all’Acquacalda, in vista della ripresa del campionato fissata per lunedì 16 marzo alle ore 20,45 in trasferta contro la Pro Vercelli. Oggi e domani sedute pomeridiane, mentre sabato alle 14,30 la squadra di mister Dal Canto giocherà una partita amichevole a porte chiuse con la Carrarese allo stadio dei Marmi di Carrara.