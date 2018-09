Robur (finalmente) in campo. Mignani: “Avremo il fuoco dentro”

"Dobbiamo concentrarci solamente sul nostro obiettivo, che si chiama Pontedera"

Michele Mignani

SIENA. Michele Mignani, al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta all’Acquacalda, ha presentato in conferenza stampa la partita con il Pontedera:

“Finalmente si parte, è stata un’estate assurda, paradossale e sotto certi aspetti logorante. A questo punto pero’ lo staff e i giocatori devono pensare esclusivamente al campo, dobbiamo dimostrare a noi stessi e poi agli altri la nostra mentalità, che deve essere vincente: i perdenti cercano alibi e rimangono indietro, i vincenti trovano le soluzioni e la forza per venire fuori da questa situazione. E’ scontato che questo non sia facile, dobbiamo concentrarci solamente sul nostro obiettivo, che si chiama Pontedera. Dobbiamo essere pronti, non ci sono alternative: dobbiamo entrare in campo con il fuoco dentro per cercare di mettere sotto l’avversario, mi aspetto questo dalla squadra. Dobbiamo partire con il piede giusto, sarà dura e difficile perchè il Pontedera è una squadra tosta, che corre e combatte, sappiamo benissimo che quando le squadre arrivano al Franchi tirano fuori qualcosa in più, ma noi dobbiamo essere più forti di tutto. Mi aspetto un grande incoraggiamento e una grande comprensione da parte dei nostri tifosi, anche loro probabilmente in questa estate funesta si sono compattati con la squadra, c’è stata una buona risposta sul fronte degli abbonamenti, speriamo che domani siano ancora più numerosi e che ci diano una grande carica”.

Questi i convocati per l’incontro di domani (30 settembre): Aramu, Arrigoni, Belmonte, Bonechi, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Vassallo, Zanon. Indisponibili Bulevardi, Cesarini e D’Ambrosio.