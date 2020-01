Robur a segno quattro volte con lo Scandicci

In gol Campagnacci, Guidone, Da Silva e Arrigoni

SIENA. Il Siena rifila quattro gol allo Scandicci terzo in classifica nel girone E di serie D nel test disputato all’Acquacalda. Nella prima frazione Dal Canto ha schierato Confente tra i pali, Lombardo, Buschiazzo, Romagnoli e Migliorelli in difesa, Vassallo, Argento e Da Silva a centrocampo, Discepolo alle spalle di Guidone e Campagnacci. In gol Campagnacci su assist di Vassallo, Guidone che si è procurato e ha realizzato un calcio di rigore (nella foto), e Da Silva che ha siglato con un pallonetto sul secondo palo. Nella seconda frazione, per la Robur Siena, in porta Ferrari, in difesa Oukhadda, D’Ambrosio, Baroni e Setola, Arrigoni, Gerli e Andreoli a centrocampo, Serrotti alle spalle di Ortolini e D’Auria. In gol Arrigoni su assist di D’Auria, che ha fissato il risultato sul 4-0 finale. Domani la squadra si allenerà alle 11,30 sempre all’Acquacalda.