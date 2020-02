Pianese: ultime prove in vista della Pro Patria

La partita di Gozzano è stata anticipata alle 15

"Foto tratta dal sito della Pianese"

PIANCASTAGNAIO. Seduta di lavoro mattutina per la Pianese in vista della partita di domenica a Grosseto contro la Pro Patria. Mister Marco Masi ha fatto svolgere lavoro atletico e tattico, con partitella di fine allenamento. Differenziato per Gabriele Zagaria, ancora indisponibili Simone Ambrogio e Antonio Romano. Sabato mattina è prevista la consueta seduta di rifinitura.

Alle 15 contro il Gozzano. La partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Lega Pro, Gozzano-Pianese, in programma sabato 15 febbraio allo stadio “Alfredo d’Albertas” di Gozzano si giocherà alle 15 anziché le 20,45 come stabilito in un primo momento.

Le giovanili. Di seguito gli impegni del settore giovanile della Pianese per questo fine settimana.

Sabato 8 febbraio. Berretti: Viterbese-Pianese, ore 14,30. Domenica 9 febbraio: Under 17: Gubbio-Pianese, ore 14,30; Under 15: Gubbio-Pianese, ore 11,30; Under 14: Pianese-Carrarese, ore 11.