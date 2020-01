Pianese rimaneggiata contro l’Albinoleffe

Masi dovrà fare a meno di cinque giocatori tra infortuni e squalifiche

"Foto tratta dal sito della Pianese"

PIANCASTAGNAIO. Seduta pomeridiana per la Pianese in vista della sfida di domenica a Grosseto contro l’Albinoleffe. L’allenatore bianconero Marco Masi ha incentrato la seduta sugli schemi e lavoro atletico, con partitella di fine allenamento. Per la gara contro l’Albinoleffe saranno indisponibili Simone Ambrogio, Antonio Romano e Gabriele Zagaria, oltre gli squalificati capitan Francesco Gagliardi e Giovanni Catanese. Domani mattina è prevista la consueta rifinitura.