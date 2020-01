Pianese-Pro Vercelli sarà diretta da Arena

Ancora tre indisponibili per mister Masi

"Foto tratta dal sito della Pianese"

PIANCASTAGNAIO. La sfida valida per il recupero della ventesima giornata del campionato Lega Pro Pianese-Pro Vercelli, in programma mercoledì 22 gennaio alle 15 allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, sarà arbitrata dal signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato da Santino Spina di Palermo e Simone Biffi di Treviglio.

Tre indisponibili. Seduta pomeridiana per la Pianese in vista del recupero della ventesima giornata, in programma mercoledì a Grosseto contro la Pro Vercelli. Mister Marco Masi ha fatto svolgere lavoro atletico e tattico; ancora indisponibili Simone Ambrogio, Antonio Romano e Gabriele Zagaria. Domani mattina alle 10 è in programma una seduta di allenamento.

I biglietti. La U.S. Pianese comunica, nel rispetto delle normative, la modalità di vendita per la partita valida per il recupero della ventesima giornata di campionato Lega Pro Pianese-Pro Vercelli. Biglietti per i sostenitori della U.S. Pianese (Tribuna). I biglietti per la tifoseria della Pianese saranno in vendita presso la sede della Società, in Piazza Spartaco Lavagnini, 1 a Piancastagnaio, che sarà aperta con i seguenti orari: mattina dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 16 alle 19. Inoltre sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della partita presso il Box biglietteria tribuna (Viale Michelangelo 35) e presso i punti di vendita del circuito Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/biglietti/pianese-pro-vercelli-calcio). Il prezzo intero è di 15 euro mentre il prezzo ridotto 10 euro (Over 65 e Donne). Per quanto riguarda l’ingresso per i giovani tifosi della Pianese (Under 14) è gratuito, a condizione che siano accompagnati da un maggiorenne e con regolare biglietto omaggio. Biglietti settore ospite (Curva Sud). I biglietti per il settore ospite saranno a disposizione presso tutti i punti di vendita del circuito Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/biglietti/pianese-pro-vercelli-calcio) fino alle 19 di martedì 21 gennaio, pertanto non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio di Grosseto. Costo del biglietto 11 euro. Non sono previste riduzioni.