Pianese: Masi presenta la partita col Pontedera

PIANCASTAGNAIO. Alla vigilia della partita valida per il primo turno di Coppa Italia, Pontedera-Pianese, in programma a Pontedera alle ore 20:30 conferenza stampa per mister Marco Masi.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero: “In queste due settimane di lavoro la Pianese si è allenata molto bene e sono veramente soddisfatto: è chiaro che siamo un po’ affaticati per i carichi di lavoro, ma arriviamo pronti all’appuntamento contro il Pontedera. Per noi sarà una partita difficile, ma anche emozionante, anche per vedere quanto siamo distanti dalla nuova categoria. Le impressioni sono positive, stiamo facendo un buon lavoro e abbiamo ancora tutto il tempo a disposizione per migliorarci. A Pontedera avrò l’occasione per rivedere tante persone con cui ho condiviso stagioni importanti, come quella della vittoria del campionato. Sulla situazione infortunati: Momentè non sarà disponibile, valuteremo anche Bianchi e gli altri calciatori acciaccati”.

Sulla Web Tv della U.S. Pianese l’intervista completa: https://www.youtube.com/watch?v=ob5iZMNddNk