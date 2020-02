Pianese in quarantena a scopo precauzionale

Tutti i tesserati sotto controllo dopo la positività di un calciatore

"Foto tratta dal sito della Pianese"

PIANCASTAGNAIO. In merito alle notizie comparse oggi, l’U.S. Pianese comunica che la dirigenza sta rispettando le linee guida del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire, pertanto tutti i tesserati della prima squadra coinvolti sono monitorati dallo staff medico bianconero. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19 (febbre, difficoltà respiratorie e diarrea).