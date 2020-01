Perenzoni di Rovereto è l’arbitro di Olbia-Robur

I bianconeri partono domani per la Sardegna

SIENA. Sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto ad arbitrare la sfida tra Olbia e Robur Siena, in programma mercoledì alle 18 allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia. Gli assistenti saranno Fabio Mattia Festa della sezione di Avellino e Rosario Caso della sezione di Nocera Inferiore.

Allenamento e partenza. Dopo la sconfitta di ieri a Carrara, la Robur Siena si è allenata questa mattina all’Acquacalda. Domani è prevista la partenza in vista della trasferta di mercoledì a Olbia, con viaggio in aereo da Roma e seduta di tipo atletico prevista all’arrivo in Sardegna. Mercoledì sera i bianconeri dopo la partita si imbarcheranno dal porto di Olbia in direzione Livorno, dove arriveranno giovedì mattina.