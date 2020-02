Per la Robur è tempo di pensare all’Albinoleffe

Domani la ripresa della preparazione in vista dell'anticipo di sabato

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Giornata di riposo per la Robur Siena, che da domani si ritroverà all’Acquacalda per preparare l’anticipo di sabato prossimo, 22 febbraio, contro l’Albinoleffe. I bianconeri devono smaltire la delusione per il pareggio incassato su rigore a tempo scaduto sul campo della Pistoiese e concentrarsi sulla prossima sfida contro un avversario reduce da quattro risultati utili consecutivi e distanziato di un solo punto in classifica dal Siena. Questo il programma degli allenamenti della Robur. Martedì: ore 15; mercoledì: ore 15; giovedì: ore 15; venerdì: ore 15.