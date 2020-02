Pashuku sarà l’arbitro di Gozzano-Pianese

Gli amiatini hanno ripreso ad allenarsi: ancora a parte Zagaria

"Foto tratta dal sito della Pianese"

PIANCASTAGNAIO. La sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato Lega Pro Gozzano-Pianese, in programma sabato 15 febbraio alle 15 allo stadio “Alfredo d’Albertas” di Gozzano, sarà arbitrata da Eduart Pashuku di Albano Laziale, coadiuvato da Cristian Cortinovis di Bergamo e Nicolò Moroni di Treviglio.

Di nuovo in campo. Dopo un giorno di riposo è ripresa questo pomeriggio la preparazione per la Pianese in vista dell’anticipo di sabato in trasferta contro il Gozzano. L’allenatore bianconero Marco Masi ha fatto svolgere lavoro atletico e tattico con esercizi in palestra: ancora differenziato per Gabriele Zagaria; indisponibili Simone Ambrogio e Antonio Romano. Nella giornata di mercoledì è in programma una doppia seduta di allenamento.

La prevendita. I biglietti per la partita partita Gozzano-Pianese sono in vendita presso il circuito Viva Ticket. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di 15 euro (più diritti di prevendita 1,50 euro). I tagliandi per il Settore Ospiti saranno in vendita fino alle 19 di venerdì 14 febbraio. Il giorno della gara la biglietteria ospiti rimarrà chiusa. I biglietti sono acquistabili on line presso il circuito Viva Ticket.