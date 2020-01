Pareggio in trasferta per le ragazze bianconere

Ticci riacciuffa la Vigor nella ripresa: 1-1

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Al comunale “G. Impastato” si gioca la partita di Coppa tra i padroni di casa della Vigor Calcio e la Robur Siena: dopo una prima fase di studio la Robur prende in mano le redini del gioco senza però produrre particolari patemi al portiere della Vigor, che cerca di sfruttare le ripartenza per creare pericoli alla giovanissima Paradisi, scelta da mister Fambrini per difendere i pali della squadra bianconera. Al 30′ è la numero 7 Pieri a sfruttare un rimpallo e insaccare il gol del vantaggio. Le ragazze bianconere, in completo arancione, non ci stanno a perdere ed aumentano il ritmo di gioco, prima Toppi da posizione defilata tenta il tiro a giro che però si spegne tra le braccia della numero uno locale e successivamente Ticci non riesce a sfruttare una ghiotta occasione. Con una ripartenza la Vigor tenta il raddoppio, ma Paradisi vola ad intercettare il tiro: il primo tempo finisce con il vantaggio delle locali. L’inizio del secondo tempo vede la Robur dettare il ritmo alla ricerca del pareggio, che trova grazie a un’ottima progressione di Ticci, che lascia sul posto la difesa avversaria e piazza un tiro di interno destro in fondo alla rete. Sulle ali dell’entusiasmo le ragazze di Fambrini vanno alla ricerca del gol che potrebbe dare loro il vantaggio, occasione che capita grazie a un netto rigore anche se un po’ ingenuo fischiato per un fallo su Bruci, che viene atterrata sulla linea di fondo dopo che aveva saltato il diretto avversario: dal dischetto si presenta Tordini fin qui impeccabile dagli 11 metri, la sua palla piazzata a mezza altezza viene però intercettata dal portiere che respinge ed evita così il sorpasso bianconero. Da segnalare nel finale un’occasione per la Vigor, con un forte tiro ravvicinato che Brogi, subentrata a un’ottima Paradisi, devia in tuffo. Finisce così una partita piacevole e corretta. Per mister Fambrini sicuramente una prova positiva, considerando anche che le ragazze venivano da un mese di soli allenamenti e nessuna partita disputata. Le parole di Chiara Fantozzi al termine della partita: “É stato difficile tornare in campo dopo quasi un mese, sia dal punto di vista fisico che mentale. È stata una partita sofferta ma siamo state brave a reagire allo svantaggio e a trovare il pareggio”.