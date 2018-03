Mignani: “Sento vibrazioni positive intorno alla Robur”

"La squadra sta risvegliando l'entusiasmo in città"

SIENA. Michele Mignani ha presentato così la sfida contro la Viterbese Castrense: «In città sento sensazioni positive, la squadra sta risvegliando un po’ di entusiasmo, credo che la gente debba venire allo stadio perchè i ragazzi hanno dimostrato di saper offrire delle prestazioni di un certo tipo e perchè siamo in una buona posizione di classifica, l’importante è che le persone che vengono allo stadio ci stiano vicine e ci incitano, questo ci fa piacere e ci dà un sostegno ulteriore. La Viterbese? E’ una squadra forte, lo era all’inizio con Bertotto e lo è adesso. Con Sottili la squadra ha trovato la sua quadratura, ha trovato una serie di risultati positivi importante su campi difficili, non a caso ha un’ottima classifica. E’ una squadra tosta da affrontare, tutte le domeniche per un motivo o per l’altro c’è da affrontare una battaglia sportiva. E’ uno scontro diretto, credo che le squadre nelle prime quattro posizioni abbiano tutte le possibilità di arrivare prime, o per lo meno di crederci: qualcuno può avere i favori dei pronostici, non dimentichiamoci che il Livorno, prima dell’ultimo periodo di difficoltà, ha fatto qualcosa di importante con la rosa che ha e con quell’allenatore».

Mignani ha convocato 25 giocatori per la sfida con la Viterbese Castrense Brumat, Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, Damian, Dossena, D’Ambrosio, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Solini, Sbraga, Vassallo.

La Lega ha intanto comunicato che la partita Monza-Robur di sabato 17 marzo è stata anticipata alle 14,30.