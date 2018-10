Mignani: “La Robur ha voglia di far bene”

"Con l'Arezzo una partita molto sentita dei tifosi contro una squadra difficile"

SIENA. Michele Mignani ha presentato la partita con l’Arezzo in conferenza stampa al termine della seduta di rifinitura: “E’ una partita sentita da parte della tifoseria, difficile e contro una squadra che gioca un buon calcio e che ha fatto 7 punti in 3 partite, sicuramente vorranno confermare il buon momento, dobbiamo pensare a noi stessi e provare a vincere la partita. Abbiamo una rosa completa, che ci permette di scegliere: diventa difficile per un allenatore, dopo una settimana di lavoro fatta bene, scegliere chi mandare in campo la domenica. Avere la possibilità di attingere ad una rosa, formata da almeno due giocatori pronti per ogni ruolo, ci mette serenità e quando inizieremo con gli infrasettimanali valuteremo di volta in volta. La squadra inizia a crescere e a fare quello che le chiede l’allenatore, con il Pontedera mi è dispiaciuto non aver vinto, secondo me nel secondo tempo avremmo anche meritato la vittoria: grazie alla parata di Contini sul rigore abbiamo mantenuto la porta inviolata, concedendo quasi niente agli avversari: abbiamo margini di miglioramento, possiamo e dobbiamo crescere, dobbiamo cercare di arrivare con maggiore qualità al tiro, abbiamo voglia di fare bene. Dal Canto? Abbiamo fatto il militare insieme, ci siamo affrontati tante volte da avversari, è un piacere ritrovarlo perchè è un ragazzo in gamba, con valori umani importanti, ed è molto preparato nel suo lavoro”.

Mignani, al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta oggi pomeriggio (6 ottobre) all’Acquacalda, ha diramato la lista dei 22 convocati per la sfida di domani contro l’Arezzo: Aramu, Arrigoni, Belmonte, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Vassallo, Zanon. Indisponibili Bulevardi (squalificato), Cesarini e D’Ambrosio.