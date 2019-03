Mignani: “Con l’Arzachena sara’ una partita difficile”

SIENA. Il tecnico della Robur, Michele Mignani, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro l’Arzachena: «Non possiamo guardare oltre alla partita di domani, che oltretutto non è assolutamente semplice: troviamo l’Arzachena nel suo momento migliore, nelle ultime 7 partite ne ha vinte 5 e pareggiata una, e quando ha fatto risultato non ha mai subito gol, mi aspetto una sfida difficile, conosco il loro allenatore ed il tipo di atteggiamento che mettono in campo. Abbiamo la consapevolezza che quella di domani è una partita che dobbiamo provare in tutti i modi a vincere, l’unico pensiero che non dobbiamo avere è quello di sbloccare la partita nei primi 15 minuti, non dobbiamo perdere serenità e tranquillità, sappiamo che abbiamo 95 minuti per vincere la partita. La squadra sta bene a livello fisico, e lo ha dimostrato in una partita intensa come quella di Chiavari, e a livello psicologico perchè i risultati aumentano l’autostima».

Questi i convocati per la sfida di domani (30 marzo) con l’Arzachena: Aramu, Arrigoni, Bulevardi, Cesarini, Cianci, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, Di Livio, Esposito, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Gorini, Guberti, Imperiale, Melgrati, Pedrelli, Romagnoli, Rossi, Sbrissa, Varga, Vassallo, Zanon.