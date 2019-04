Mignani: “Buttiamoci alle spalle la sconfitta con Albissola”

Michele Mignani ha presentato in conferenza stampa la partita di domani con la Carrarese: «Per la sconfitta con l’Albissola la squadra è dispiaciuta, come sono dispiaciuti lo staff tecnico, la società ed i nostri tifosi: riguardando le statistiche e quello che abbiamo fatto sabato scorso, al di là della sconfitta, non è tutto da buttare, nel primo tempo abbiamo fatto bene e nei 90 minuti abbiamo tirato 20 volte in porte contro le 7 dell’Albissola. Dobbiamo essere lucidi nell’analizzare le cose fatte bene e quelle non fatte bene, nell’ultimo periodo quando perdiamo una partita si vive un’aria di disfattismo, non credo che sia giusto perchè veniamo da un percorso di un anno vissuto in maniera particolare e credo che per buona parte le cose siano state fatte bene. E’ giusto ritrovare all’interno della squadra grande entusiasmo, ce l’hanno tutte le squadre che sono nelle posizioni di classifica vicino alla nostra. Buttiamoci alle spalle questa sconfitta, crediamo in quello che abbiamo fatto di buono e nel lavoro fatto bene, possiamo fare tre partite alla grande. Tutte le volte che subiamo una sconfitta si vive un momento drammatico, sotto certi aspetti può essere giusto perchè non dobbiamo mai abituarci alla sconfitta, ma sotto altri dobbiamo vedere a raggio più ampio. Condivido il pensiero del direttore Vaira: abbiamo perso, abbiamo buttato via un’occasione per far punti, ma rimaniamo il Siena, una squadra che ha fatto 16 risultati utili consecutivi, segnando diversi gol e prendendone troppi rispetto alle nostre possibilità, in ogni match possiamo fare una grande partita e possiamo fare risultato. La nostra storia ci dice che contro le squadre posizionate bene in classifica abbiamo fatto buone partite e spesso abbiamo fatto risultato: deve essere una convinzione in più per giocarci domani una partita difficile, contro una squadra aggressiva, che produce tanto in fase offensiva ma che al tempo stesso qualcosa ti può concedere. Vogliamo riscattare la sconfitta con l’Albissola».

Mignani, al termine della seduta di rifinitura, che si è tenuta questo pomeriggio all’Acquacalda, ha diramato la lista dei 24 convocati per la sfida di domani con la Carrarese: Aramu, Arrigoni, Bulevardi, Cesarini, Cianci, Comparini, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, Di Livio, Esposito, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Melgrati, Pedrelli, Romagnoli, Rossi, Sbrissa, Varga, Vassallo, Zanon.