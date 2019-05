Mignani: “Archiviata la delusione con Novara, cercheremo di vincere con Piacenza”

SIENA. Michele Mignani ha presentato la partita con il Piacenza al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta questa mattina all’Acquacalda: «Dalla partita di Novara siamo usciti con dispiacere, a 20 secondi dalla fine l’avevamo vinta, potevamo mantenere il quinto posto e giocarci l’ultima partita. E’ andata così, va archiviata e dimenticata: la squadra ha lavorato bene in settimana, sa qual’è il suo obiettivo, sa che guadagnare posizioni in classifica dà dei vantaggi per i playoff, siamo pronti alla battaglia e a cercare di vincere la partita. Sarà un match particolare per tutti, dobbiamo cercare di scalare delle posizioni, dobbiamo pensare a noi stessi, senza guardare cosa succede in casa degli altri. Il nostro pensiero è quello di provare a fare i tre punti, in casa abbiamo battuto l’Entella, il Pisa, la Carrarese…a volte siamo cascati ma sappiamo di avere nelle nostre corde la possibilità di vincere una partita contro la squadra che in questo momento è la prima della classe. Il Piacenza rispetto a noi ha tre risultati che possono essere utili per la promozione, noi ne abbiamo uno solo per provare a scalare posizioni in classifica. Non so come imposteranno la partita, il Piacenza non è una squadra che fino ad oggi ha dimostrato di essere aggressiva in modo particolare, studia la partita, legge i momenti ed indubbiamente spesso riesce a colpire, facendo male all’avversario. Non dimentichiamoci che hanno vinto 9 delle ultime 10 partite».

Mignani per la partita di domani contro il Piacenza ha convocato Arrigoni, Bulevardi, Cesarini, Cianci, Comparini, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, Di Livio, Esposito, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Melgrati, Pedrelli, Romagnoli, Rossi, Sbrissa, Varga, Vassallo, Zanon.