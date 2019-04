Mignani: “Andiamo a Novara con grande entusiasmo”

SIENA. Michele Mignani ha presentato in conferenza stampa la partita di domani con il Novara: “Mancano probabilmente le partite più importanti dell’anno per tutti o quasi per tutti, già a partire dalla scorsa settimana stiamo giocando dei playoff anticipati, guadagnare la posizione migliore è un vantaggio, così come è un vantaggio finire il campionato con entusiasmo. Andiamo a Novara dopo aver fatto una settimana di buon lavoro, con grande entusiasmo, che dobbiamo avere fino alla fine: siamo in ballo per qualcosa di importante, dobbiamo avere consapevolezza della nostra storia, che ci dice che spesso facciamo prestazioni e risultati importanti. Affrontiamo una squadra forte, molto forte per questa categoria, che ha recuperato la condizione di quasi tutti gli elementi della rosa, è formata da giocatori esperti che hanno fatto categorie superiori, ed è guidata da un allenatore esperto che ha fatto categorie superiori. Dobbiamo avere umiltà, coraggio e tanta voglia”.

Per la sfida col Novara sono stati convocati 23 giocatori: Aramu, Bulevardi, Cesarini, Cianci, Comparini, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, Di Livio, Esposito, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Melgrati, Pedrelli, Romagnoli, Rossi, Sbrissa, Varga, Vassallo, Zanon.