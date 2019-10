Masi (Pianese): “Affrontiamo la Robur a viso aperto”

PIANCASTAGNAIO. Alla vigilia del derby senese Robur Siena-Pianese in programma domani (23 ottobre) al Franchi di Siena, alle ore 20:45, Marco Masi ha dichiarato: “Contro il Monza abbiamo disputato una buona prestazione, abbiamo l’obbligo di archiviare quella partita e di prepararci al meglio alla sfida di mercoledì, contro una formazione importante e che ha grandi ambizioni come il Siena: la Pianese andrà, come sempre, alla ricerca di punti. Si tratta del primo derby senese in Lega Pro, certamente è un evento storico, noi dobbiamo dare continuità di risultato e prestazione, Siena per noi è una partita importante, cercheremo di fare del nostro meglio per cercare di fare risultato. La Robur Siena è una formazione forte, credo sia una casualità il fatto che non abbia mai vinto in casa e al contrario sempre in trasferta: il calcio vive di episodi e quindi magari ne ha avuti alcuni contrari in casa e a favore fuori. Affrontiamo una squadra di valore, ben allenata, organizzata e con delle individualità anche importanti, la Pianese si preparerà bene e dovrà giocare con personalità e coraggio come ha fatto anche contro il Monza. Rientra dalla squalifica Vitali, che però non è ancora pronto perché ha accusato un piccolo fastidio al ginocchio, mentre Figoli e Lorenzo Benedetti sono rientrati in gruppo e quindi sono a disposizione. Con tre impegni ravvicinati in una settimana, dobbiamo pensare partita dopo partita, scegliere gli uomini più idonei alla sfida di Siena, poi da giovedì penseremo all’Olbia”.