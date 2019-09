Masi: “La Pianese pronta al riscatto con la Pro Patria”

PIANCASTAGNAIO. “Da una parte è un bene che torniamo subito in campo – dichiara l’allenatore bianconero Marco Masi -, perchè veniamo da una sconfitta che ci brucia un po’ e abbiamo subito la possibilità di fare un’altra buona prestazione, sperando che questa volta porti a un risultato positivo. La Pro Patria è una squadra tosta e difficile, come lo sono tutte quelle del nostro campionato, abbiamo lavorato bene e siamo pronti a questo impegno. Andiamo a Busto Arsizio fiduciosi per lo meno di fare quello che sappiamo fare. Putroppo la situazione degli infortunati è la stessa, siamo costretti a rinunciare a Momentè, Figoli, Luca Benedetti e Scarlino: sfortunatamente non abbiamo miglioramenti e ci saranno gli stessi giocatori convocati di domenica scorsa. Sulla formazione valuteremo chi avrà un po’ più fatica nelle gambe e cercheremo di trovare delle soluzioni alternative se la cosa sarà richiesta”.

Per la partita con la Pro Patria in programma mercoledì 25 settembre a Busto Arsizio alle ore 18:30, Marco Masi ha convocato i seguenti giocatori: PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo; DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele, Zagaria Gabriele; CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca, Tampwo Marco; ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King.