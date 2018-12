L’Annuario del calcio senese è arrivato al 23° anno

Consueto appuntamento natalizio con la pubblicazione che raccoglie tutto il calcio locale

SIENA. L’Annuario del Calcio Senese di Giuliano Cinci è giunto, in questo 2018, alla sua 23° edizione. Un risultato storico, che dimostra la validità di una pubblicazione, nata per caso sotto il solleone nel lontano 1995 con il “mitico numero zero”, diventata negli anni sempre più un autentico punto di riferimento nel panorama calcistico senese.

Anche questa edizione dell’Annuario si presenta agli affezionati sportivi puntuale sotto l’albero di Natale e porta in primo piano tutti i protagonisti del Calcio senese dalla Robur Siena alla terza categoria.

Pagine speciali a colori sono dedicate al premio Cicali, al Bacco sportivo, al settore giovanile, a tante foto ricordo di successi importanti della passata stagione e in primo piano uno speciale a colori dedicato ai difensori con oltre 140 foto.

Sempre in tema di contenuti anche 74 foto di squadre, 230 foto di dirigenti e tecnici, 1350 nomi e ruolo di calciatori.

Insomma nelle sue 100 pagine, 32 a colori, l’Annuario contiene tutto quello che avete sempre voluto sapere del calcio senese e mai avete osato chiedere… nomi, ruolo, anno di nascita, provenienza di 1350 giocatori dei campionati senesi.

Per ciascuna squadra troverete organigramma societario, organico giocatori, tecnici, dirigenti, collaboratori e tante, tantissime foto non solo quella della squadra al completo, ma anche singole foto di presidenti, tecnici, collaboratori.

L’Annuario, come sempre, non è in vendita nelle edicole, ma viene offerto alle società per la Cena degli Auguri. Gli interessati possono prenotarsi scrivendo a giulianocinci@alice.it o al cell. 333 8443335.