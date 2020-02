La Robur non va oltre lo 0-0 con la Pro Patria

Cesarini fallisce il gol vittoria al 94'. Esordio in bianconero per Bovo e Sparacello

"Foto tratta dal sito della Robur"

Pro Patria-Robur Siena 0-0

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi; Molnar, Lombardoni, Boffelli; Cottarelli (39′ st Spizzichino), Fietta (11′ st Palesi), Bertoni, Ghioldi (19′ st Galli), Masetti; Mastroianni (19′ st Le Noci), Kolaj (19′ st Parker). A disp. Mangano, Battistini, Brignoli, Defendi, Ferri. All. Javorcic

Robur Siena (3-5-2): Confente; Buschiazzo, D’Ambrosio, Panizzi; Lombardo (33′ st Oukhadda), Arrigoni, Gerli (33′ st Bovo), Vassallo (13′ st Icardi), Migliorelli; D’Auria (13′ st Cesarini), Guidone (42′ st Sparacello). A disp. Ferrari, Marcocci, Romei, Romagnoli, Campagnacci, Boateng. All. Dal Canto

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (assistenti: Giuseppe Centrone e Ciro Di Maio di Molfetta)

Ammoniti: Molnar, D’Auria, Lombardo

BUSTO ARSIZIO (VARESE). La Robur Siena fallisce una clamorosa occasione all’ultimo minuto di recupero e si deve accontentare dello 0-0 maturato sul campo della Pro Patria al termine di una partita con pochi sussulti.

Dal Canto è costretto a riproporre il 3-5-2 dopo quasi tre mesi a causa delle indisponibilità di Da Silva, Serrotti (ceduto alla Reggiana nelle ultime ore di calciomercato) e Cesarini, non ancora pronto per giocare 90 minuti. Primo tempo avaro di emozioni e tiri in porta. Al 31′ la prima occasione della gara è per il Siena con Vassallo su passaggio di Arrigoni: Tornaghi non ha problemi a fermare il tiro del centrocampista bianconero. Sei minuti dopo la Robur ci riprova, questa volta con Migliorelli che, tutto solo dopo il lancio di Gerli, si fa respingere la conclusione dall’estremo difensore della Pro Patria.

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue in campo. Dopo 11 minuti Javorcic manda in campo Palesi per Fietta. Nell’azione successiva i padroni di casa si rendono pericolosi con Lombardoni che si fa murare da D’Ambrosio e Ghioldi che calcia alto. Un minuto dopo Dal Canto fa entrare Icardi e Cesarini al posto di Vassallo e D’Auria. Al 21′ ancora Pro Patria con Confente bravo a respingere il colpo di testa di Parker servito dall’altro neo entrato Le Noci. I padroni di casa vanno al tiro nuovamente al 33′ con Bertoni, ma la palla termina fuori. Al 33′ forze fresche in campo per il Siena: il neo arrivato Bovo e Oukhadda rilevano Gerli e Lombardo. Al 39′ l’ultima sostituzione per Javorcic con Spizzichino per Cottarelli; mentre al 42′ esordio con la maglia del Siena per Sparacello che prende il posto di Guidone in attacco. Al 94′ la Robur ha la palla per vincere la partita, ma Cesarini calcia addosso al portiere della Pro Patria e l’incontro non si schioda dallo 0-0 iniziale.