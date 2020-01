La Pianese si regala due difensori

Polvani e Pedrelli in bianconero, Scarlino ceduto all'Imolese

"Foto tratta dal sito della Pianese"

PIANCASTAGNAIO. Due volti nuovi in casa Pianese nell’ultimo giorno di calciomercato. Lorenzo Polvani (nella foto), difensore, nato il 26-07-1994 a Pistoia, ha disputato la prima parte della stagione con la maglia dell’Empoli. Nelle annate precedenti ha militato nella Pistoiese, Fortis Juventus, Pontedera e Spal. Daniele Pedrelli, terzino sinistro, nato il 16-05-1988 a Fivizzano (Massa Carrara), invece arriva dalla Vis Pesaro, con cui ha collezionato 18 presenze. Nelle stagioni precedenti ha indossato le maglie di Treviso, Cesena, Spezia, Carrarese, Pisa, Entella, Olhanense, Ancona, Reggiana e Gubbio. La Pianese ha ceduto l’attaccante Luca Scarlino, classe 2000, all’Imolese. Con la casacca bianconera il calciatore ha totalizzato quattro presenze.

L’allenamento. Seduta di allenamento pomeridiana in vista della sfida in programma domenica sul campo dell’Alessandria. Mister Marco Masi ha lavorato sulla parte tattica, con partitella finale. Ancora indisponibile Simone Ambrogio, lavoro differenziato per Antonio Romano e Gabriele Zagaria che comunque non saranno disponibili per la partita di Alessandria. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, nel pomeriggio la partenza per raggiungere il ritiro di Alessandria.

Le giovanili. Gli impegni del Settore Giovanile della Pianese per questo fine settimana. Sabato 1 febbraio. Berretti: Pianese-Carrarese, ore 14,30; Under 14: Pontedera-Pianese, ore 16. Domenica 2 febbraio: Under 17: Pianese-Rieti, ore 15; Under 15: Pianese-Rieti, ore 13.