La Pianese incontra il Comune per parlare dello stadio

Nuovo acquisto bianconero: arriva l'attaccante Scarlino

PIANCASTAGNAIO. La U.S. Pianese, su invito del Comune di Piancastagnaio, sarà presente alla riunione convocata per martedì 23 luglioalle ore 11:30. Nell’incontro saranno affrontate varie tematiche come la valutazione progettuale adeguamento Campo Sportivo, verifica e impegni di fattibilità. Il Presidente Maurizio Sani e la dirigenza bianconera ribadiscono la loro totale disponibilità e collaborazione con l’Amministrazione Comunale per cercare di avere l’impianto di Piancastagnaio a disposizione entro l’attuale anno. La Società tiene anche a tranquillizzare tutti i propri tesserati sulla vicenda legata allo stadio, anche per evitare perplessità e destabilizzazioni.

La Pianese ha raggiunto un accordo con il calciatore Luca Scarlino. Attaccante, nato il 16-02-2000 a Pontremoli, ha militato nelle stagioni precedenti nel settore giovanile di Spezia e Sampdoria. Da parte della Società un grande in bocca al lupo per la nuova avventura.