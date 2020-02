La Berretti del Siena stende l’Arezzo

La rete di Discepolo decide il derby: 1-0

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Bella vittoria per 1-0 nel derby contro l’Arezzo per i ragazzi della Berretti di mister Stefano Argilli, in gol per i bianconeri Discepolo. Il tabellino.

Robur Siena: Petrucci, Busini (26’ st Gabbrielli), Seazzu (17’ st Gambassi), Abazi, Basilicata, Chiti, Hoxhaj, Rimedio (26’ st Ciravegna), Cioni (17’ st Del Grosso), Discepolo, Mazzei. A disp: Posarelli, Polacchi, Borgognoni. All Massai (Argilli squalificato)

Arezzo: Gagliardotti, Baidoni, Borsi, Bordonaro, Bertolini (1’ st Bux), Martelli, Sestini (35’ st Taupaj), Verdelli, Zuppel (3’ st Steccato), Cristaldi (20’ st Frattarella), Scuderi (35’ st Canshaj). A disp: Belligani, Fazzuoli, Pellegrini, Riella, Steccato, Gnaccarini. All. Magi

Arbitro: Merlino di Pontedera (assistenti Cardini e Romano di Firenze)

Marcatore: Discepolo 44’ st

Ammoniti: Zuppel, Pellegrini