La Berretti bianconera sconfitta a Viterbo

La squadra di Argilli si arrende 2-1 alla capolista

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Sconfitta in trasferta per la Berretti della Robur Siena allenata da mister Stefano Argilli contro la capolista Viterbese, con il risultato di 2-1. In gol per i bianconeri Rimedio. Il tabellino.

Viterbese: Gemelli, Macri, Capati, Moretti (20’st Vari), Furia, Lisi, Ferramisco (43’st Lauri), Iurato, Menghi, Almonte (20’st Zanon), Canizzaro (33’st Fondi). A disp. Torelli, Giannetti, Ercolani, Pasquarelli, Vergaro, Verderame. All.Boccolini

Robur Siena: Marcocci, Busini, Seazzu (23’st Sisinni), Basilicata, Abazi, Hoxhaj (1’st Rimedio), Sestini, Chiti, Cioni (1’st Del Grosso), Discepolo (1’st Mazzei), Arigó (1’st Borgognoni). A disp. Petrucci. All.Argilli

Arbitro: Di Virgilio di Ciampino (assistenti: Gallese e Guadagni di Roma 1)

Marcatori: 42’pt Almonte, 5’st Menghi, 8’st Rimedio

Ammoniti: Arigó, Basilicata, Del Grosso, Sestini